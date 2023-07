Bangkok, 4 juillet (VNA) – La Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) prévoit d'investir 100 milliards THB (2,8 milliards de dollars) dans l'expansion de ses six aéroports internationaux en Thaïlande au cours des cinq prochaines années.

Cette décision répond à l'augmentation du nombre de passagers, qui devrait atteindre 200 millions par an en 2027.Les six aéroports accueillent quotidiennement en moyenne 300.000 passagers, soit 76,5 % de leur niveau d'avant la pandémie.Selon le directeur général d'AOT, Kirati Kitmanawat, les extensions seront financées par les revenus, qui ont augmenté de façon spectaculaire au cours des six premiers mois de cet exercice pour atteindre 2,2 milliards de THB.Ils comprendront l'ouverture d'un nouveau terminal satellite à l'aéroport international de Suvarnabhumi, qui ajoutera 216.000 mètres carrés d'espace et 28 portes, pouvant accueillir 15 millions de passagers supplémentaires par an.De nouveaux terminaux passagers seront également construits à l'aéroport international de Chiang Mai et à l'aéroport international de Phuket, avec un budget combiné de plus de 20 milliards de THB.- VNA