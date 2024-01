Les gens portent des masques pour se protéger de l’infection dans le district de Pathumwan le mois dernier. Photo: Bangkok Post/Wichan Charoenkiatpakul



Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais de la Santé publique se prépare à offrir 200.000 doses supplémentaires de vaccin contre la grippe aux travailleurs des transports publics et de l'industrie du tourisme dans 31 provinces.

Le programme de vaccination vise à réduire la propagation du virus et à soutenir le secteur du tourisme alors que des infections grippales ont été signalées tout au long de 2023, a déclaré le docteur Thongchai Keeratihuttayakorn, directeur général du Département de contrôle des maladies (DDC).

Selon les statistiques du DDC, plus de 472 220 infections grippales et 29 décès ont été enregistrés l'année dernière, le virus grippal A étant la souche dominante.

Rayong, Phayao, Phuket, Bangkok et Chiang Mai ont enregistré le plus grand nombre d'infections et le plus grand groupe de patients était âgé de 5 à 9 ans. Les infections ont été principalement signalées dans les grandes villes à forte population.

Plus tôt, le DDC avait déclaré que la grippe, la dengue et le COVID-19 étaient les maladies infectieuses les plus répandues en Thaïlande en 2023. -VNA