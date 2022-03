Le Nouvel An de Songkran en 2019. Photo : AFP/VNA



Bangkok (VNA) - Le Département thaïlandais de contrôle des maladies (CDC) a exhorté plus de 2 millions de personnes âgées du pays à se faire vacciner contre le COVID-19 avant le Nouvel An de Songkran, car le nombre de nouveaux cas pourrait augmenter pendant cette fête de l'eau.

Actuellement, 83 % des personnes âgées en Thaïlande, soit 10,54 millions de personnes, ont reçu au moins une dose de vaccins anti-COVID-19. Cependant, plus de 2 millions ne sont toujours pas vaccinées.

Selon les statistiques du CDC, pour 100.000 personnes âgées de 60 à 69 ans dans ce pays, on dénombre 521 personnes infectées par le COVID-19, tandis que ce nombre chez les plus de 70 ans est de 444. Ces deux groupes d'âge ont également le taux de mortalité le plus élevé, de 0,62 % et 2,86 %, respectivement. Le taux de mortalité des enfants de 0 à 9 ans n'est que de 0,01 % et dans le groupe d'âge 30-39 ans, de 0,03 %.

Ces deux derniers mois, la Thaïlande a enregistré 928 décès parmi les personnes âgées, dont la plupart n'étaient pas vaccinées.

La Thaïlande a signalé le 5 mars au matin 22.818 nouveaux cas de COVID-19 et 52 décès au cours des 24 dernières heures, portant le nombre total de cas depuis le début de l'épidémie à 3. 004.814 dont 23.176 décès.

Le Nouvel An thaïlandais de Songkran a lieu à la mi-avril. En deux ans, les activités d'arrosage à cette occasion ont été suspendues pour prévenir l'épidémie de COVID-19. -VNA