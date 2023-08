Le navire CSB 8003 s'est approché, remorquant le bateau de pêche NA 94583 TS dans des conditions de vent fort. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le cabinet thaïlandais avait approuvé la signature d'un protocole d'accord entre le Centre de commandement thaïlandais de l'application des lois maritimes et les garde-côtes vietnamiens sur la coopération en matière d'application de la loi maritime, a fait savoir le 23 août, la porte-parole adjointe du gouvernement thaïlandais, Rachada Dhanadirek.



Il s'agit de la proposition du Centre de commandement thaïlandais de l'application des lois maritimes. Le Vietnam a proposé de signer ce protocole d'accord en septembre prochain.

Ce protocole d'accord entre les deux parties stipule la promotion de la coopération dans l'application de la loi afin de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes dans quatre domaines spécifiques que la lutte contre le trafic illicite de migrants et de marchandises; la prévention et la répression des activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN); la préservation des ressources et de l'environnement marins; et l'amélioration de la sécurité lors des opérations de recherche et de sauvetage.

Le projet de protocole d'accord vise à promouvoir la coopération et à renforcer la sûreté et la sécurité maritimes régionales sur la base de l'égalité et du bénéfice mutuel. -VNA