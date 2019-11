Bangkok (VNA) - La Thaïlande et le Myanmar viennent de signer un protocole d'accord sur les transports transfrontaliers lors de la 23e réunion des ministres de la sous-région du Mékong élargie (GMS), tenue à Phnom Penh, a annoncé mercredi le vice-ministre thaïlandais des Transports, Thaworn Senneam.

Ce document fait partie de l'Accord sur la facilitation des transports transfrontaliers (Cross-Border Transport Facilitation Agreement-CBTA), qui vise à améliorer les transports transfrontaliers et la logistique entre les deux pays.

Ce protocole d'accord s'appliquera aux échanges transfrontaliers entre le district de Mae Sot à Tak et Myawaddy au Myanmar. Cela implique que les deux pays améliorent le contrôle de l'entrée et de la sortie et simplifient les formalités frontalières.

Les membres de GMS comprennent le Cambodge, la Chine (Yunnan et Guangxi), le Myanmar, le Vietnam, le Laos et la Thaïlande. -VNA