Bangkok (VNA) - La Thaïlande doit restructurer les secteurs d’import-export et d'investissement afin de faire face aux risques externes de plus en plus croissants, liés notamment à la guerre commerciale en cours entre les Etats-Unis et la Chine, à l'impasse du Brexit et à la situation géopolitique internationale, a déclaré Boonyarit Kalayanamit, secrétaire permanent du ministère thaïlandais du commerce.



Boonyarit Kalayanamit a présidé le 8 octobre une réunion, au cours de laquelle les participants ont estimé que la Thaïlande devrait s'efforcer de tirer parti d'un baht plus fort, en important davantage des matières premières.



Selon la conclusion de la réunion, les réglementations sur l'importation de matières premières devraient être modifiées, tandis que des mesures ou des privilèges devraient être prises visant à attirer davantage d'investissements étrangers, en particulier dans les technologies de pointe et l’innovation.



La Thaïlande devrait également reprendre les négociations de l’accord de libre-échange (ALE) avec l'Union européenne (UE) afin de maintenir la compétitivité à l'exportation de son pays. L’UE avait effectué les négociations des ALE avec d'autres pays de l'ASEAN et avait déjà conclu les ALE avec Singapour et le Vietnam, a proposé Boonyarit Kalayanamit.



La Thaïlande doit régler les négociations commerciales le plus rapidement possible, dont le partenariat économique régional global (RCEP) et les accords bilatéraux avec la Turquie, le Sri Lanka et le Pakistan, a-t-il ajouté.



Dans un rapport du Fonds monétaire international (FMI) publié le 8 octobre, le taux de croissance économique de la Thaïlande pourrait atteindre 2,9% cette année et 3% en 2020, reflétant des "vents contraires" dans et hors du pays.



L’année dernière, la croissance de la deuxième économie de l’Asie du Sud-Est a atteint 4,1%. En septembre, le taux d'inflation de la Thaïlande est estimé à 0,32%. La fourchette-cible de l'inflation de la Banque de la Thaïlande (BoT) est comprise entre 1% et 4% et la BoT prévoit un taux d’inflation de 0,8% pour 2019.



Les conséquences sur le ralentissement économique mondial, les tensions commerciales actuelles et la faible demande intérieure pèsent sur les perspectives de croissance de la Thaïlande, a déclaré le FMI.

Le baht connaît la plus forte croissance en Asie cette année, en progressant près de 7% par rapport au dollar, alors que la Thaïlande a un grand nombre de comptes courants et reçoit d'importants capitaux étrangers. -VNA