Bangkok, 22 avril (VNA) – La Thaïlande ne retardera pas la perception des redevances touristiques au-delà de septembre, et son ministère du Tourisme et des Sports prévoit également de demander aux polices provinciales de soutenir la police du tourisme dans ses opérations visant à éliminer les circuits « zéro dollar » illégaux, a confirmé un responsable.



Le ministre Phiphat Ratchakitprakarn a déclaré que les frais ne seront pas annulés, bien que la méthode de collecte consistant à les ajouter aux tarifs aériens ait été critiquée par les compagnies aériennes comme étant sélective et en violation de la convention de Chicago de l'Association internationale du transport aérien qui donne la priorité à l'égalité.



Il a déclaré que son ministère envisageait de sous-traiter à des organisations externes la collecte des frais pour les trois méthodes d'entrée - aérienne, terrestre et maritime - via des applications en ligne, des sites web ou des kiosques.



Les arrivées étrangères par voie aérienne seront facturées 300 THB (8,7 dollars), et par voie terrestre et maritime 150 THB.



Un fonds pour le tourisme devrait être créé en utilisant 60 à 70 % des redevances, aidant à développer des sites touristiques et de nouvelles infrastructures.



Face aux inquiétudes croissantes concernant les circuits à "zéro dollar", Phiphat Ratchakitprakarn a déclaré que le ministère solliciterait le soutien des polices provinciales, qui compte plus de 20.000 agents dans tout le pays, pour aider 2.000 agents de la police touristique à sévir contre ces entreprises illégales.- VNA