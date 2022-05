Photo: VNA

Long An (VNA) – Le consulat général de Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville et la sarl 4 Oranges ont remis, le 25 mai, 204 fauteuils roulants et tricycles à des personnes handicapés dans la ville de Tan An, province méridionale de Long An.

Concrètement, la consule générale thaïlandaise Wiraka Moodhitaporn leur a offert trois fauteuils roulants et un tricycle, d’une valeur totale de près de 20 millions de dongs et le président du Conseil d’administration de la sarl 4 Oranges, Smit Cheancharadpong, 150 fauteuils roulants et 50 tricycles, d’une valeur de 994 millions de dongs (près de 4.000 dollars).

Ces dernières années, la Sarl 4 Oranges a accordé plus de 16,5 milliards de dongs à des activités philanthropiques à Long An.

À cette occasion, le président du Comité populaire provincial, Nguyen Van Ut a remis des satisfecits à une collectivité et deux individus de la sarl 4 Oranges pour leurs contributions financières à des activités sociales dans cette province.

Actuellement, Long An compte près de 35.000 personnes handicapées. La province accorde toujours les politiques de soutien afin d'améliorer progressivement leur vie matérielle et spirituelle, en créant les conditions à ces personnes défavorables pour surmonter les difficultés et s'intègrer à la communauté.-VNA