Le projet de budget de Thaïlande pour l'exercice fiscal 2020 a été adopté le 13 février. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - La Chambre des représentants de Thaïlande a adopté le projet de budget pour l'exercice fiscal 2020 avec 257 voix pour, une contre et trois abstentions, lors d'une session extraordinaire tenue le 13 février à la demande de la Cour constitutionnelle pour un nouveau vote.

Ce projet de loi a déjà été adopté par la chambre basse de Thaïlande en janvier, mais certains députés ont par la suite constaté qu'ils avaient voté électroniquement ailleurs lors du vote.

Le 7 février, la Cour constitutionnelle a jugé que le projet de budget pour 2020 était partiellement constitutionnel et a ordonné aux députés de voter à nouveau lors des deuxième et troisième lectures.

Lors de la session du 13 février, le vote par section s'est terminé à 16h30 en raison de problèmes liés au taux de présence des députés.

L'exercice fiscal 2020 de la Thaïlande a commencé le 1er octobre 2019. Le projet de budget, d'une valeur de plus de 3,2 billions de bahts (environ 102,7 milliards de dollars), était en retard de plus de quatre mois en raison d'un retard dans l'approbation des résultats des élections générales de mars 2019 et de la fondation d’un gouvernement de coalition de 19 partis.

On craignait que de nouveaux retards dans l'adoption du budget réduisent fortement les dépenses publiques à un moment critique où les perspectives d'un grave ralentissement économique se multiplient. -VNA