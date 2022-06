La zone industrielle Amata dans la province de Dong Nai (Sud). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’immobilier industriel est désormais investi davantage, avec des services et des zones urbaines, s'orientant vers un écosystème industriel vert et durable.

Nouveau apparence des zones industrielles

Le Parc industriel Vietnam-Singapour I (VSIP I), développé par la société VSIP (coentreprise entre la Compagnie générale Becamex IDC et le groupe Sembcorp Industries), est considéré comme l'une des zones industrielles modèles du Vietnam grâce à son système de gestion et ses infrastructures répondant aux normes internationales. Après 25 ans de naissance et de développement , cette zone industrielle a été toute remplie par 231 projets cumulant un capital d'investissement total d'environ 3,2 milliards dollars.

Le VSIP II, qui a débuté ses activités en 2006, couvre une superficie de plus de 2.000 hectares. L'investisseur projette de faire de cette zone industrielle un complexe de zone industrielle – centre urbaine – centre de services. Actuellement, le VSIP II a attiré près de 340 projets doté un investissement total d'environ 5 milliards de dollars.

En mars 2022, la société VSIP a continué à mettre en chantier le Parc industriel VSIP III dans la province de Binh Duong (Sud) sur une superficie de 1.000 hectares et avec un fond d'investissement total de 6.407 milliards de dongs.

Les investisseurs visent de plus en plus à développer des zones industrielles vertes et propres. En particulier, ils concentre leurs investissements dans les systèmes de traitement des eaux usées, la plantation d'arbres, l'attraction d'entreprises de production propre.

Mettre l'accent sur les facteurs verts et durables

La zone industrielle Amata dans la province de Dong Nai (Sud). Photo: VNA

Selon les experts, l'immobilier industriel a passé quatre périodes de développement : modèle traditionnel de zone industriel avec uniquement des usines, modèle industriel - urbain, modèle industriel - urbain - de service et aujourd’hui, écosystème industriel vert et durable.

Le coprésident de la société VSIP Kelvin Teo, a déclaré que VSIP III marquait un grand changement dans la stratégie de développement durable et deviendra un environnement de travail vert au Vietnam.

Selon Kelvin Teo, face aux impacts du changement climatique, l'environnement est fortement pollué, les ressources naturelles s'épuisent peu à peu, la vague de consommation verte devient une tendance mondiale et est considérée comme une partie de la stratégie de croissance verte.

La compagnie Gaw NP Capital a récemment signé un protocole d'accord avec United Overseas Bank Vietnam sur un soutien financier pour le projet GNP Yen Binh 2 (à Thai Nguyen) et le projet GNP Nam Dinh Vu (Hai Phong) pour développer des parcs industriels verts, high-tech et innovants au Vietnam.

La compagnie a également signé un protocole d'accord avec REE Group pour promouvoir le développement des énergies propres à travers son engagement à installer des panneaux solaires sur 90 hectares de toiture des projets de GNP au Vietnam.

Selon Phan Tan Dat, président du Conseil d'administration de la société par actions des minerais et de la construction, la tendance de développement dans le contexte actuel est de créer des zones industrielles disposant de logements et de services publics environnants pour pouvoir répondre aux besoins de logement et de services publics, ainsi qu'attirer des travailleurs et des experts au travail.-VNA