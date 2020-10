Hanoï, 28 octobre (VNA) - La tempête Molave, la neuvième en Mer Orientale cette année, devrait atterrir sur la côte centrale de Quang Nam à Binh Dinh le 28 octobre vers 10 heures , selon le directeur adjoint du Centre national de prévisions hydro-météorologiques Hoang Phuc Lam.

Photo : VNA



Il a ajouté que Molave, le plus puissant depuis vingt ans, se déplacera plus profondément à l'intérieur des terres pendant la journée avant de s'affaiblir.



Le centre a indiqué qu'un vent fort à 74 km / h avait été mesuré à Binh Chau (province de Quang Ngai) dans la matinée du 28 octobre. Les localités de Thua Thien-Hue à Phu Yen connaissent de fortes pluies de 70 à 155 mm.



La tempête devrait se déplacer d'ouest-nord-ouest à 25 km / h jusqu'au 28 octobre à 16 h, des vents pouvant atteindre 149 km / h, avec des rafales pouvant atteindre 183 km / h, puis s'affaiblissant dans un système de basse pression tropicale.



Les zones côtières de Thua Thien-Hue à Phu Yen connaîtront des vents de 117 à 149 km par heure avec des rafales allant jusqu'à 149 km par heure, tandis que les zones intérieures seront frappées par des vents de 102 km par heure avec des rafales de 133 km par heure.



La province de Phu Yen a rapporté que plus de 44.200 personnes avaient été évacuées à 20 heures le 27 octobre.



Douze pêcheurs de Binh Dinh dont le bateau avait coulé dans le port de Cam Ranh dans l’après-mid ont été sauvés mardi soir par les gardes-frontières de la province de Khanh Hoà.

Les aéroports de Chu Lai (Quang Nam), Phu Cat (Binh Dinh), Da Nang, Tuy Hoà (Phu Yên) et Pleiku (Gia Lai) ont été temporairement fermés par précaution. Les transports ferroviaires au départ et à destination de ces provinces ont également été mis à l’arrêt.

À la veille de l'arrivée du typhon Molave, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a convoqué mardi soir une réunion d’urgence à la Direction anti-intempéries basée à Da Nang. - VNA