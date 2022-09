Photo d'illustration: businessyield

Hanoï (VNA) - La technologie Blockchain peut aider le Vietnam à générer une vague d'investissements et d'innovations.



C'est ce qu’ont souligné certains experts lors du séminaire "Utiliser le pouvoir de la Blockchain pour promouvoir la vague d'investissement et d'innovation au Vietnam", organisé récemment par Binance à Station F à Paris, le plus grand incubateur de startups au monde.



Mme Lynn Hoang, directrice de Binance pour l’Asie du Sud-Est, a déclaré que la transformation et l'économie numériques figuraient parmi les principales priorités du gouvernement vietnamien. De la stratégie à l'action, le Vietnam montre sa détermination à saisir la tendance générale du monde.



"En 2021, l'économie numérique du Vietnam a atteint 21 milliards d’USD, en hausse de 31% en un an, contribuant à plus de 5% du PIB du pays. Elle devrait atteindre 57 milliards d’USD en 2025, se classant au deuxième rang en Asie du Sud-Est, soit un taux de croissance d'environ 29 % par an", a déclaré Mme Lynn Hoang en citant des rapports sur l'économie numérique du Vietnam.



Dans le domaine du capital-risque, le Vietnam a également attiré un capital record de 1,4 milliard d’USD en 2021, contre 451 millions d’USD en 2020. Le nombre total de transactions a également augmenté de manière significative pour atteindre 165 en 2021, +57%. Notamment, en 2021, le Vietnam a accueilli la naissance de deux nouvelles licornes : Sky Mavis avec une valorisation de près de 3 milliards d’USD et MoMo, de 2 milliards.



Mme Lynn Hoang a déclaré que le Vietnam va dans le sens de l'histoire en adoptant rapidement de nouvelles technologies et en créant de nouveaux flux pour l'économie. L'une des technologies émergentes ces derniers temps est Blockchain. Les Vietnamiens fabriquent non seulement des produits de haute qualité, mais dirigent également de nombreuses nouvelles tendances mondiales dans le domaine du GameFi et du DeFi.



Le rapport sur le Global Cryptocurrency Acceptance Index (GCAI) 2022 publié par Chainalysis vient de montrer que le Vietnam est en tête du classement depuis deux années consécutives. Mais pour que les nouvelles technologies comme la Blockchain continuent de contribuer davantage à l'économie, le Vietnam doit prendre des politiques appropriées, tirer les leçons des pays précédents pour construire un écosystème durable ayant une grande influence dans la région et continuer à se mondialiser fortement.



Jérôme Modolo, directeur de FPT Software France, a déclaré que le Vietnam dispose de nombreux atouts en termes de ressources humaines, d'infrastructures et d'esprit d'innovation élevé. Le Vietnam a tous les atouts pour devenir la nouvelle économie de la région Asie-Pacifique.



M. Modolo a également fait remarquer que l'économie de la Blockchain a beaucoup en commun avec l'industrie aéronautique des années 1960. La France tente de répliquer ce succès et le Vietnam dispose également de nombreuses opportunités et conditions nécessaires et suffisantes.



Concernant la manière d'attirer des sources d'investissement internationales, Mme Gwendolyn Regina, directrice des investissements de BNB Chain, a affirmé que le Vietnam n'a pas à se soucier des capitaux car il s'agit déjà du plus grand marché mondial d'attraction d'investissements dans le domaine de la Blockchain. Cependant, des tendances comme GameFi et DeFi sont peut-être terminées, aussi les startups vietnamiennes doivent tirer parti des technologies Web 3 et Metaverse pour continuer à faire appel à davantage de fonds d'investissement internationaux./.-CPV/VNA