Hanoi (VNA) – Le docteur Trân Ngoc Luong est directeur de l’Hôpital d’endocrinologie national. Expert renommé dans la spécialité, il a créé la «Technique de thyroïdectomie endoscopique la plus utilisée au Vietnam et à l’étranger», un titre décerné le 4 juillet par le Guinness Vietnam.

Le docteur Trân Ngoc Luong (au milieu) et ses stagiaires. Source : VOV



«J’ai décidé de me faire opérer avec cette méthode chirurgicale. Après l’exérèse, je me suis très vite rétabli».

«C’est incroyable ! Je pouvais parler immédiatement après l’opération. Et ma voix n’a pas été du tout affectée».

Des témoignages recueillis chez deux patients opérés pour l’ablation de la thyroïde. Ils ont opté pour la méthode d’entrée laparoscopique inventée par Trân Ngoc Luong.

Pratiquée depuis 2003 au Vietnam, la méthode «Dr. Luong» consiste à retirer la thyroïde par voie axillaire. La petite incision pratiquée permet, après opération, de ne conserver qu’une minuscule cicatrice, de moins d’un centimètre. Autres avantages de cette technique : son coût pour le patient, la durée de l’intervention et la possibilité de la réaliser au Vietnam. Alors qu’en République de Corée ou à Singapour, une thyroïdectomie classique nécessite deux heures d’opération pour une facture s’élevant entre 8.000 et 10.000 dollars, au Vietnam, une thyroïdectomie laparoscopique ne dure qu’une demi-heure, avec une fourchette de prix variant de 300 à 400 dollars.

«La plupart de mes patients sont des jeunes femmes qui ne veulent absolument pas avoir des cicatrices visibles sur la peau. Donc, cette technique permet de minimiser ce souci esthétique. Les patients n’ont qu’une petite trace d’un centimètre maximum et ils se rétablissent très vite. Un arrêt de travail de trois jours est suffisant. Nous utilisons les équipements d’endoscopie abdominale disponibles à l’hôpital pour réaliser l’opération», explique Trân Ngoc Luong.

Remise du titre «Technique de thyroïdectomie endoscopique la plus utilisée au Vietnam et à l’étranger» par Guinness Vietnam. Source : VOV

Le chirurgien vietnamien a imaginé cette méthode lors de ses recherches en France. «Quand j’ai réalisé la première ablation de la thyroïde avec cette technique, l’opération a duré beaucoup plus longtemps que maintenant. Cela a pris entre trois et quatre heures. Je me suis mis une grande pression. Mais vu la rapidité du rétablissement et de la cicatrisation, j’ai très vite regagné ma confiance».



Une nouvelle pratique médicale qui a été largement appréciée dans le monde scientifique, puisque 300 confrères issus d’une vingtaine de pays, sont venus l’apprendre. Le docteur Reyaz de Singapour en fait partie : «J’ai assisté à une opération pratiquée par docteur Luong. C’est un chirurgien brillant qui a inventé une technique fantastique. Je souhaite pouvoir l’appliquer à Singapour».

Son projet de recherche intitulé «La chirurgie laparoscopique appliquée à certaines maladies de la thyroïde» a remporté le premier prix au concours «Les talents vietnamiens 2014». – VOV/VNA