La hauteur moyenne des jeunes vietnamiens augmente après 20 ans. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) - Depuis 20 ans, la nutrition maternelle et infantile au Vietnam s'est bien améliorée. La hauteur moyenne des jeunes vietnamiens se classe au 4e rang en Asie du Sud-Est, derrière Singapour, la Thaïlande et la Malaisie, a-t-on appris lors d’un séminaire organisé le 28 juillet à Hanoï par le ministère de la Santé.

Tran Dang Khoa, directeur adjoint du Département de la santé maternelle et infantile relevant du ministère de la Santé, a fait savoir que la hauteur moyenne des jeunes femmes n'avait cessé d'augmenter pour atteindre respectivement 155,6cm et 168,1cm en 2020, contre 152,3cm et 162,3cm en 2000.

Selon lui, si les soins de santé maternelle et infantile ont connu de changements positifs, il reste une disparité entre les régions et entre les groupes ethniques.

Le taux de femmes enceintes recevant des soins prénatals au moins quatre fois pendant la grossesse dépasse les 80 %. Le taux de femmes accouchant auprès du personnel médical est de 95- 97% et environ 80 % reçoivent des soins au cours de la première semaine suivant l'accouchement, a-t-il indiqué

Cependant, le taux de mortalité maternelle chez l’ethnie H’Mong est 7 à 8 fois plus élevé que chez les ethnies Kinh (ethnie majoritaire) et Tay, et le taux de mortalité des enfants de moins d’un an en milieu rural est deux fois plus élevé qu'en milieu urbain.

La mortalité néonatale dans des groupes ethniques reste élevée, représentant 70 à 80 % des décès des enfants de moins d'un an. Le taux de malnutrition chez les enfants issus des minorités ethniques est de 31,4%, contre 15% chez les Kinh.

La raison de ces problèmes, selon docteur Tran Dang Khoa, est attribuée à la pénurie de ressources humaines, de structures et d'équipements médicaux.

Manuel de santé maternelle et infantile.



Pour améliorer ces indicateurs, il est nécessaire de faire un bon nombre de travaux, dont l’élaboration d'un manuel de santé maternelle et infantile.

Ce manuel appliqué selon le modèle japonais a été mis en place en 1998 à la province de Ben Tre (Sud) et puis élargi à quatre provinces avec l’aide de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Jusqu'à présent, le manuel de santé maternelle et infantile a été déployé dans l’ensemble du pays afin de détecter rapidement les risques et complications potentielles pendant la grossesse ainsi que les signes anormaux chez des enfants, contribuant ainsi à réduire la mortalité maternelle et infantile, a-t-il dit. -VNA