Des participants à la 4e réunion du Comité mixte de coopération sectorielle ASEAN-Suisse en Indonésie. Photo: VNA



Jakarta (VNA) – La 4e réunion du Comité mixte de coopération sectorielle ASEAN-Suisse (AS-JSCC) a eu lieu le 29 novembre à Jakarta, en Indonésie. L’ambassadeur Tran Duc Binh, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, y a participé.

Les deux parties ont évalué les résultats de la mise en œuvre des priorités de coopération entre 2017 et 2018 et du Plan d’action pour la période 2017-2021 (CPA 2017-2021) dans le cadre du partenariat de dialogue sectoriel ASEAN-Suisse.

Entre 2018 et 2019, la Suisse a octroyé plus de neuf millions de francs suisses (plus de neuf millions de dollars) à 22 projets communs.

La partie suisse a affirmé tenir en haute estime les relations avec l’ASEAN et soutenir son rôle central dans la région avant d’exprimer le souhait d’intensifier la coopération bilatérale dans trois secteurs piliers : économie, commerce et investissement.

Elle a déclaré apprécier l’adoption de la Vision de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique et soutenir l’intégration de la Vision de la communauté de l’ASEAN 2025 à la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies jusqu’en 2030.

Elle s’est engagée à soutenir le bloc régional dans l’édification de sa communauté et dans la mise en œuvre de la Vision de l’ASEAN 2025.

Les deux parties ont convenu d’accélérer la mise en œuvre du CPA 2017-2021, de l'initiative pour l'intégration de l'ASEAN (IAI) visant à réduire les écarts de développement entre les pays membres ainsi que du développement du Réseau des villes intelligentes de l'ASEAN (ASCN).

Elles ont également convenu d’intensifier leur soutien accordé aux micros, petites et moyennes entreprises, de promouvoir leur coopération dans l’éducation, la formation, le développement des ressources humaines, le tourisme, l’environnement, l’adaptation au changement climatique… -VNA