Hanoï (VNA) - Ces dernières années, de plus en plus d'activités consacrées à favoriser les valeurs culturelles, l'éducation et les opportunités d'emploi aux membres de la Francophonie sont créées.



Dans le but de promouvoir l'esprit "Apprendre une langue, c’est apprendre une culture", les étudiants de la Faculté de lettres françaises de l’Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville ont créé un festival artistique annuel appelé "La Soirée traditionnelle" portant l’empreinte de la culture et de la société française.



La Soirée traditionnelle est née de la volonté d'établir un espace d'art français sous la forme d’une activité traditionnelle de la Faculté de Lettres françaises. Après 8 saisons de spectacle pendant 10 ans, ce festival artistique a marqué le public et est devenu un rendez-vous attrayant et plein de promesses non seulement pour les étudiants mais aussi pour les francophones et les francophiles à Hô Chi Minh-Ville.

Spectacle de chant à "La Soirée Traditionnelle". Photo : La soirée traditionnelle



Espace d’art français à Hô Chi Minh-Ville

À travers le processus d’étude de l’art dramatique français, les étudiants sont fortement inspirés par les professeurs pour l’étude des œuvres littéraires en général et des œuvres dramatiques en particulier. Alors, ils ont décidé d’apprendre, de réécrire et de représenter ces œuvres sur scène. Le programme a montré que le théâtre français a toujours une vitalité très forte dans le cœur des amoureux de l’art. Des œuvres littéraires françaises célèbres sont rejouées sous les feux de la rampe de La Soirée traditionnelle telles que les Fables de La Fontaine, le Roman d’Oscar et la Dame Rose, l’histoire de Collier de Pendu dans Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, etc.



Chaque année, le festival est construit autour d’un thème avec des messages différents. Non seulement sont mises en scène les pièces de théâtre, mais des numéros culturels tels que du chant, de la danse, des défilés de mode, et la cuisine française sont également intégrées de manière habile et professionnelle. Cela a contribué à créer un espace à la française en plein cœur de Hô Chi Minh-Ville.



Les amateurs potentiels



Le festival est entièrement réalisé par des étudiants de la Faculté de Lettres françaises. De l’idée, au développement du programme, à la préparation des accessoires, à la scénographie et à la représentation, tout est fait par les étudiants eux-mêmes sous les conseils des professeurs.



Les étudiants sont tous des acteurs amateurs et ne se sont jamais tenus sur une grande scène. Mais grâce à leur volonté d’affirmer leur amour pour l’art et la culture français, ils se sont consacrés au festival. L’équipe des organisateurs et des collaborateurs d’une centaine de personnes a travaillé ensemble vers un seul but. Ces acteurs ne prononcent pas correctement comme les Français, ils n’ont pas de compétences professionnelles en matière d’interprétation, certes, mais ils ont apporté au public les émotions les plus authentiques grâce au feu de la jeunesse qui s’enflamme vivement en eux.



Récemment, le 17 juillet 2022, La Soirée traditionnelle a porté ses fruits lorsque le festival a été invité par l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF) à rejouer la pièce "Collier de Pendu" sur la scène de son théâtre. Pour la première fois, La Soirée traditionnelle est sortie de son université familière et s’est tenue sur une plus grande scène avec un public plus large. Cette opportunité est un bon point pour que le festival devienne de plus en plus complet et proche les francophiles.

La pièce "Collier de Pendu". Photo : La soirée traditionnelle

À ce festival artistique, le public peut clairement ressentir l’amour profond et la passion des étudiants pour l’art et la culture français. Pour eux, apprendre le français consiste non seulement à apprendre la langue, mais aussi à embrasser la culture. On espère que La Soirée traditionnelle continuera de prospérer et de répandre la beauté de la culture française à un grand nombre d’amis de la région et dans le monde. -CVN/VNA