Photo d'illustration: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La société japonaise Ube Construction Materials Co. vient de créer une filiale à Ho Chi Minh-Ville pour vendre des agents imperméables et d'autres matériaux de construction au Vietnam et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est.

Ube Construction Materials, une unité basée à Tokyo relevant du géant chimique Ube Industries Ltd., détient une participation de 51% dans la nouvelle branche au Vietnam, Ube CT Construction Materials Vietnam Co., qui dispose d'un capital initial de 753.100 dollars.

Le reste de la participation est détenu par deux autres sociétés japonaises - 37,5% par T.Chatani & Co., un membre de la société de négoce de produits chimiques OG Corp., et 11,5% par Koatsu Gas Kogyo Co., un fabricant de gaz à haute pression.

Le marché des matériaux imperméables au Vietnam devrait se développer parallèlement à la croissance économique de ce pays d'Asie du Sud-Est, a déclaré un porte-parole d'Ube Industries. -VNA