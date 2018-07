La centrale thermique de Nhon Trach 2. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le président du Groupe national pétro-gazier du Vietnam (PVN), Tran Sy Thanh, a rencontré le directeur général de la Société Générale (SG) de Singapour, Pascal Lambert, pour parler du financement des projets de centrales thermiques de ce groupe vietnamien.

Tran Sy Thanh a salué la coopération bilatérale entre le PVN et la SG. Cette dernière a investi dans de grands projets comme la centrale thermique de Song Hau 1 et contribué pour une part importante au développement du PVN. Dans le futur, le PVN souhaite que la SG continue de donner des consultations en matière financière pour aider le PVN et ses filiales à mettre en place leur projet.

Pascal Lambert, également directeur général de Société Générale Corporate & Investment Banking pour la région Asie du Sud-Est et Inde, a remercié le PVN et ses sociétés membres d’avoir choisi le SG en tant que partenaire pour mettre en place de grands projets ces dernières années.

Il a fait savoir que la SG s’intéressait aux projets de centrales hydrauliques de Nhon Trach 3,4 et de Son My 1. La banque souhaite consulter la partie vietnamienne pour émettre ses obligations internationales et octroyer de fond commercial pour les projets.

Dotée d'expériences dans le financement des centrales thermiques au Japon, en Indonésie, à Malte, au Bangladesh, la SG espère avoir des opportunités de partager des expériences avec le PVN dans ce domaine.

La SG est présente au Vietnam depuis 1989 avec l’ouverture de deux succursales à Hanoi et Ho Chi Minh-Ville. La SG a acquis 20% des actions de SeaBank.

La SG et le PVN ont établi leur relation en 2007 avec le financement par la SG de la construction de trois cargos pétroliers Aframax de PVTrans. En 2013, la SG et d’autres banques ont financé la raffinerie Nghi Son. -VNA