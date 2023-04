Photo : VNA

Quang Nam (VNA) - Le chœur de la Slovaquie a remporté le premier prix au 7e Concours international de chant choral qui s’est tenu du 2 au 5 avril dans la vieille ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre).Ce concours, co-organisé par les autorités de Hôi An et l'organisation allemande Interkultur, a attiré près de 600 artistes de 18 chœurs venus de sept pays que sont l’Inde, la Malaisie, l’Arabie saoudite, la Thaïlande, l'Indonésie, la Slovaquie et le Vietnam.Le Concours international de chant choral est un événement bisannuel. En 2019, en raison des impacts de la pandémie de COVID-19, il a été temporairement suspendu jusqu'à présent, pour se tenir à nouveau. Cette année, le retour du concours a été impressionnant, apportant de nombreuses émotions et des expériences musicales attrayantes aux amateurs d'art.En tant qu'hôte du concours, la ville de Hôi An a soigneusement préparé des installations, des équipements sonores et d'éclairage modernes pour offrir aux artistes et au public la meilleure expérience musicale.Le Concours international de chorales est une réunion d'amateurs d'art choral, une occasion d'échanger sur la musique, et ainsi d'améliorer la compréhension culturelle entre les peuples, de renforcer les relations amicales, la solidarité et les coopérations internationales. - VNA