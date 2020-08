Des policiers mobilisés pour des contrôles à Manille, le 4 août 2020. Photo: AFP

Hanoï (VNA) - Les Philippines ont enregistré le 6 août 3.561 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre total de personnes infectées à 119.460 cas et 2.150 décès.

Le président philippin Rodrigo Duterte a annoncé le 2 août le reconfinement de Manille et de ses environs à partir du 4 août. Environ 28 millions de personnes, soit un quart de la population philippine, à Manille et dans quatre provinces environnantes sur l’île de Luzon, sont reconfinées pendant deux semaines.



Les autorités locales ont réintroduit des restrictions de déplacement et ordonné la fermeture des restaurants, salons de beauté et de coiffure.

En Indonésie, le ministère de la Santé a annoncé le même jour qu'il y avait 1.882 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées dans ce pays à 118.753 cas avec 5.521 décès et 75.645 guéris. -VNA