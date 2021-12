Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, président du bureau de l'Assemblée nationale Bui Van Cuong lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La première session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale devrait s'ouvrir le 4 janvier et se clôturer le 11 janvier 2022 afin de prendre des décisions opportunes sur les questions fiscales et monétaires pour soutenir la reprise et le développement économiques, résoudre les problèmes juridiques liés aux investissements dans le développement.

L'information a été donnée lors d'une conférence de presse, tenue le 30 décembre à Hanoï. Lors de cette session, l'Assemblée nationale examinera et approuvera un projet de loi et trois projets de résolutions.



Concernant le projet de résolution sur les politiques fiscales et monétaires visant à mettre en œuvre le Programme de relance et de développement socio-économique, le membre permanent de la Commission économique de l'Assemblée nationale, Pham Thi Hong Yen, a estimé que le paquet politique fiscal et monétaire était suffisamment important, avec des objectifs centraux pour résoudre les problèmes urgents.



Dans le Programme de relance et de développement socio-économique, les principales solutions proposées sont : ouverture de l'économie en association avec l'investissement ; amélioration des capacités de prévention et de contrôle du COVID-19 ; garantie de la sécurité sociale ; soutien aux entreprises ; réforme institutionnelle ; réforme administrative ; amélioration de l'environnement de l'investissement des entreprises ; etc.



Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, président du bureau de l'Assemblée nationale Bui Van Cuong a ajouté que si le paquet de politique fiscale et monétaire était approuvé début 2022, il favoriserait la croissance en 2022 et en 2023 et jusqu’à la fin du mandat. Cependant, s'il faut attendre jusqu’à la session de mai de l'Assemblée nationale pour la décision, il sera tard.



L'objectif primordial est de servir le peuple et le développement du pays, de concrétiser rapidement les orientations et politiques du Parti, de témoigner du dynamique et de la positivité de l'Assemblée nationale dans l'exercice de ses fonctions et tâches, a affirmé Bui Van Cuong. -VNA