La première réunion extraordinaire de la 15e Assemblée nationale . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La première session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale s’est ouverte solennellement en ligne le 4 janvier à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et du président Nguyen Xuan Phuc.

Une résolution sur des politiques fiscales et monétaires sera adoptée pour accélérer la mise en œuvre du plan de relance et de développement socioéconomique et du plan de prévention et de contrôle du COVID-19, a déclaré le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Il s'agit de politiques supplémentaires, qui s'ajouteront au cadre de politique financière et monétaire approuvé par l'Assemblée nationale, au service du plan de développement socio-économique ; du plan financier, d'emprunt et de remboursement de la dette publique et du plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025, a-t-il ajouté.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

Par ailleurs, l'Assemblée nationale examinera et approuvera les projets de modification de quelques articles des lois sur l'investissement public, sur l'investissement sous forme de partenariat public-privé, sur les appels d'offres, sur l’électricité, sur les entreprises, sur la taxe spéciale de consommation et sur l'exécution des jugements civils.

Toujours lors de cette session, l'Assemblée nationale approuvera également une résolution sur des mécanismes et politiques spécifiques au service du développement de la ville de Can Tho. -VNA