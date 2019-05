Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La Semaine sur la mer et les îles du Vietnam, le Mois d’action pour l’environnement et la Journée mondiale de l’environnement 2019 se dérouleront le 31 mai et le 1er juin dans la province de Bac Liêu (Sud).

Ces activités seront co-organisées par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et le Comité populaire de la province de Bac Liêu, a déclaré le chef du Département général de la mer et des îles du Vietnam, Ta Dinh Thi.

Ces événements contribueront à diffuser largement les préconisations, politiques et lois du Parti et de l'État sur la protection de l'environnement, de la mer et des îles.

Diverses activités seront organisées dont une cérémonie en écho à la Journée mondiale de l’Océan et à la Journée mondiale de l'environnement, une conférence sur l'investissement, une exposition de peintures et photos sur la protection de l'environnement et le développement économique dans le delta du Mékong.

Sont également prévus une conférence pour honorer les organisations et individus ayant contribué à la protection de l’environnement, à l’exploitation et à l'utilisation raisonnées des ressources maritimes et insulaires, la cérémonie de mise en chantier d'une centrale éolienne.



La province de Bac Liêu lancera également une campagne de reboisement de mangroves littorales afin de prévenir l’érosion et l’intrusion d’eau salée, d’atténuer les effets du changement climatique et de protéger l’environnement.

D’autres activités environnementales communautaires sont prévues, en particulier la conception, la construction et la décoration de terrains de jeux pour enfants, un programme pour les jeunes visant à limiter les rejets de déchets plastiques. -VNA