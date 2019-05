Séance de travail entre le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Quy Kien, et les autorités locales de Bac Lieu tenue le 10 mai. Photo: VNA



Bac Lieu (VNA) - La Semaine sur la mer et les îles du Vietnam, le Mois d’action pour l’environnement et la Journée mondiale de l’environnement 2019 se dérouleront fin mai et début juin dans la province de Bac Lieu (delta du Mékong).



L’information a été annoncée le 10 mai lors d’une séance de travail entre le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Quy Kien, et les autorités locales de Bac Lieu.



Le président du Comité populaire provincial, Duong Thanh Trung, a déclaré que l'organisation de ces événements contribuerait propager les préconisations, politiques et lois du Parti et de l'État sur la protection de l'environnement, de la mer et des îles.



Diverses activités seront organisées telles qu'une cérémonie de lancement en écho à la Journée mondiale de l’Océan et de la Journée mondiale de l'environnement, une table-ronde sur l'investissement, une exposition de peintures et de photos sur la protection de l'environnement et le développement économique dans le delta du Mékong.



Dans ce cadre, seront également prévus un forum international sur l’exploitation et l'utilisation appropriées des ressources maritimes et insulaires, une cérémonie de mise en chantier d'une usine de traitement des déchets, un colloque sur la promotion du rôle des anciens combattants dans la sensibilisation du public à la protection de l'environnement.



La province de Bac Lieu lancera également le boisement de mangroves côtières afin de prévenir l’érosion et l’intrusion d’eau salée ; d’atténuer les effets du changement climatique et de protéger l’environnement.



En outre, d’autres activités environnementales communautaires seront organisées, en particulier la conception, la construction et la décoration de terrains de jeux pour enfants, un programme pour les jeunes visant à limiter les déchets plastiques, la remise de cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales, etc. -VNA