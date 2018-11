La carte de Saigon en 1878. Photo: Revue "Xua va nay"



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Célébrant le 320ème anniversaire de la fondation de Saigon - Cho Lon - Gia Dinh - Hô Chi Minh-Ville (1698 - 2018), le Service de l’Information et de la Communication de Ho Chi Minh-Ville, en collaboration avec les agences, les départements, les organisations de masse et les maisons d’édition, a inauguré vendredi la semaine du livre, l'occasion de découvrir de nombreux ouvrages sur la fondation et l'essor de la ville.

La Semaine du livre est une chance pour les habitants de Ho Chi Minh-Ville et les touristes d’en apprendre davantage sur l’histoire et la culture de Saigon - Ho Chi Minh-Ville, contribuant ainsi à créer une fierté nationale pour les générations futures.

Lors de la semaine du livre (du 30 novembre au 9 décembre), les visiteurs peuvent prendre connaissance des cartes anciennes et des images du vieux Saigon à travers une série de photos. En particulier, l'année prochaine marquant le 160e anniversaire de l'invasion française de Saigon (1859 - 2019), l'événement présente également cinq cartes originales de l’attaque française à Saigon de 1859 à 1863 dont la carte du fleuve de Saigon en 1859, les cartes de Saigon en 1860, en 1861 et en 1866 ainsi que la carte du port de Saigon en 1863.

En outre, le comité d'organisation présente également des livres retraçant les étapes de la formation et du développement de Saigon - Ho Chi Minh-Ville, selon trois thèmes principaux: Histoire - Géographie, Culture - Littérature, et Saigon - Ho Chi Minh-Ville à travers deux résistances.

Dans le cadre de la semaine du livre, ont lieu la présentation du livre "Terre du Sud - Processus de formation et de développement" du Professeur Phan Huy Le, la présentation du livre "Littérature Saigon - 3 volumes" et l'échange avec l'auteur Tran Nhat Vy, le terrain de jeux et dessin pour enfants sur le thème "Ville de rêve" "Voiture d'enfance" "Epicerie d'enfance"... -VNA