Affiche du festival. Photo: scandasia.com Affiche du festival. Photo: scandasia.com

Hanoï (VNA) - La Semaine du film danois 2019 a débuté le 26 octobre à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Durant jusqu’au 31 octobre, la semaine présente au public vietnamien six films danois bien connus tels que “Land of mine”, “Across the Waters”, “The Hunt”, “Long Story Short”, “Key House Mirror” et “A Hijacking”.

Les habitants des deux villes peuvent avoir accès gratuitement à cet événement au Centre national du film de Hanoï, au 87 rue Lang Ha, et au Cinestar, 135 rue Hai Ba Trung, du 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

En juillet dernier, cette Semaine du film danois 2019 avait eu lieu à Hue et Da Nang (Centre). -VNA