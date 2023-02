Hanoi (VNA) – La Semaine du film en l’honneur des 80 ans du Programme sur la culture vietnamienne a été lancé dans la soirée du 25 février à Hanoi.

Les oeuvres cinématographiques à l'affiche de la Semaine du film. Photo: VNA

Cet événement, qui durera dans tout le pays jusqu’au 3 mars, est organisée conjointement par le Département du cinéma du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Centre national du cinéma et les Départements de la culture, des sports et du tourisme des villes et provinces.Dix films sont projetés au cours de la semaine, dont quatre longs métrages, quatre documentaires et deux films d’animation mettant en vedette le président Hô Chi Minh, le pays, le peuple et la culture du Vietnam.