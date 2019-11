Lors de l'évènement (Photo: VNA)



Séoul (VNA) - La Semaine des marchandises Vietnam - Hanoï 2019 s'est ouverte à Séoul le 22 novembre, attirant un grand nombre de visiteurs.

Co-organisé par le Centre de promotion du commerce, de l'investissement et du tourisme de Hanoi et la société Lotte Mart, cet événement, qui se déroule jusqu'au 28 novembre, devrait intégrer les produits vietnamiens au système de distribution Lotte, contribuant ainsi à présenter la cuisine, la culture et le tourisme du Vietnam au peuple sud-coréen.

Les entreprises vietnamiennes présentent des aliments transformés; fruits frais, séchés et en conserve; cadeaux, vêtements, épices, thé et café aux visiteurs.

Une session de rapprochement entre entreprises, des activités de promotion du tourisme et des spectacles d'art populaire sont également organisés.

Tran Truong Thuy, ambassadeur adjoint vietnamien en République de Corée, a déclaré que c’était l'occasion d'aider les biens de consommation du Vietnam et de Hanoï, en particulier, à avoir un meilleur accès à la République de Corée, favorisant ainsi les échanges commerciaux entre les deux pays.



Auparavant, le Comité populaire de Hanoi et la société Lotte avaient signé un protocole d’accord visant à accroître les investissements dans les infrastructures commerciales et l’achat de biens. -VNA