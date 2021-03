Défilé de l'ao dai dans la province de Quang Ninh (Nord). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Semaine de l’Ao dai 2021 est déclenchée du 1er au 8 mars dans l’ensemble du pays par l’Union des femmes vietnamiennes, en l’honneur du succès du 13e Congrès national du Parti et du 111e anniversaire de la Journée internationale des femmes (8 mars).

Cette année, les activités de la Semaine de l’Ao dai sont promues dans les médias et les réseaux sociaux afin d'affirmer la valeur et la position de l'Ao dai.

Répondant à ce programme, depuis le 1er mars, un grand nombre de fonctionnaires et d'employés de bureaux portaient un Ao dai.

Au Musée des femmes du Vietnam, une série d'activités honorant l'Ao dai vietnamien a eu lieu. Le Musée a reçu mercredi à Hanoï des photos, documents et objets liés aux femmes vietnamiennes sur le thème "Mémoire et patrimoine" remis par 23 individus qui sont diplomates, photographes, médecins et stylistes vietnamiens, dont 20 ao dai conçus par 20 stylistes vietnamiens de la collection des plus de 1000 ao dai présentés au Temple de la Littérature en 2020.

Le Musée des femmes du Vietnam, en collaboration avec l'ambassade de Suède au Vietnam, organise en mars un événement intitulé «Global Men Speak» (#GlobalGuyTalk). Dans le cadre de cet événement, une exposition présentant 21 panneaux sur 5 sujets comprenant les sentiments et réflexions d'hommes suédois sur leur vie aura lieu le 8 mars, à quoi s'ajoutera un séminaire sur l’homme… -VNA