Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La Semaine de la musique Chine-ASEAN 2019 s’est ouvert mardi soir, 29 mai, à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi en Chine.

L'événement réunit 256 artistes et experts de musique de 25 pays et territoires, dont 110 musiciens des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Au cours de cette semaine, auront lieu plus de 40 concerts, présentations et forums sur la musique.

L'Indonésie, pays d'honneur de l'événement, apportera une exposition d'instruments de musique et un concert de gamelan, un ensemble instrumental traditionnel indonésien.

Des colloques sur les instruments de musique folklorique des pays de l’ASEAN, dont le Laos, le Brunei, la Thaïlande, le Myanmar et la Thaïlande, seront organisés pour la première fois dans le cadre de la Semaine de la musique Chine-ASEAN.

Organisé pour la première fois en 2012, la Semaine de la musique Chine-ASEAN est considérée comme une occasion pour les échanges d'art et la coopération entre la Chine et les pays membre de l'ASEAN, approfondissant ainsi la compréhension et l'amitié mutuelles.

La semaine durera jusqu'au 3 juin.-VNA