Hanoi, 17 novembre (VNA) - Après trois saisons, la Semaine de la mode asiatique des enfants a entamé sa quatrième saison avec deux soirées consécutives, attirant plus d’une centaine d’enfants modèles ainsi que de nombreux noms de la mode et autres artistes...

Vingt collections de 22 stylistes et marques de mode de 12 pays et territoire se disputeront dans la Semaine de la mode asiatique des enfants 2020.

La Semaine de la mode asiatique des enfants aura lieu dans la soirée des 22 et 23 novembre au Centre des conférences White Palace (108 rue Pham Van Dông), à Hô Chi Minh-Ville.



Cette manifestation a été organisée pour la première fois en 2017 et est devenue le principal événement annuel de la mode pour enfants dans la région. Par conséquent, chaque année, la participation de stylistes, d’enfants modèles du pays et de l’étranger a considérablement augmenté.



Cette année, le comité d’organisation a sélectionné 20 collections de stylistes de 12 pays et territoire asiatiques : Japon, République de Corée, Chine, Hong Kong (Chine), Inde, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Myanmar et Vietnam. Dû au nombre important de collections, la manifestation se prolongera sur deux soirées.



"Après les excellentes retombées des trois saisons précédentes, les stylistes asiatiques avaient hâte de revenir pour l’édition de 2020. Le nombre de pays participants cette année est en effet nettement plus élevé, a partagé Nguyên Hùng Phuc, fondateur de la Semaine de la mode asiatique des enfants. Nous sommes non seulement fiers de cette semaine en tant que débouché pour la mode vietnamienne sur la scène internationale, mais également afin de contribuer au soutien à la mode pour enfants en Asie et dans le monde".



Une centaine d’enfants modèles du club Pinkids Fashion s'entraînent pour l’occasion depuis trois mois. "Ici, les enfants ne font pas que s’entraîner, ils développent aussi leur confiance en soi, ils apprennent les différents styles des designers étrangers… mais plus important encore, ils s’amusent dans une atmosphère bon enfant", a ajouté Nguyên Hùng Phuc.



En plus des participants nationaux, le programme compte aussi des enfants modèles de Thaïlande, du Myanmar et des Philippines, notamment. Se disputeront également 20 collections de 22 stylistes et marques de mode de 12 pays et territoire avec des designs pour enfants au style asiatique et tendance.



L’événement verra la présence des chanteurs Dàm Vinh Hung, Minh Hang ; des acteurs BB Trân et Hai Triêu ; ainsi que des manequines Thuy Hang, Thuy Hanh, Thanh Hang, Huong Giang, H'Hen Niê, Dô My Linh, Tiêu Vy, Minh Tu, Vo Hoàng Yên, Phuong Khanh, Tuyêt Lan et Lê Hang. - CVN/VNA