Échange artistique entre le Vietnam et le Cambodge. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La Semaine de la culture cambodgienne au Vietnam 2022 avec une riche palette d’activités se tiendra du 27 septembre au 2 octobre à Hô Chi Minh-Ville et dans la province de Trà Vinh (Sud).



L’événement vise à célébrer le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022.



La cérémonie d’ouverture aura lieu officiellement le 28 septembre à l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville. Le même jour, une exposition "Cambodge - royaume culturelle" sera inaugurée pour présenter au public vietnamien des images sur le patrimoine culturel matériel et immatériel, la beauté de la terre et des hommes cambodgiens.



À Tra Vinh, un spectacle sera interprété par la troupe artistique nationale du Cambodge le 30 septembre.



En outre, une cérémonie de signature d’un plan de coopération culturelle et artistique pour la période 2023-2027 entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts sera aussi prévue. –VNA