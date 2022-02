Hanoi (VNA) - La Sécurité sociale du Vietnam (VSS) a redoublé d’efforts pour simplifier les procédures administratives publiques et réduire le temps et les coûts pour les titulaires des cartes d’assurance sociale et maladie et les entreprises.

La VSS accélère la transformation numérique au service des particuliers et des entreprises. Photo : VNA

La VSS sert actuellement plus de 16,5 millions de titulaires des cartes d’assurance sociale et chômage et près de 88,8 millions de titulaires de la carte d’assurance maladie.

Elle a fourni huit autres services publics en ligne sur son portail qui ont également été intégrés au portail national de la fonction publique pour offrir davantage de canaux de soutien aux employeurs et aux employés touchés par le Covid-19.

Près de 78.450 demandes d’employés et d’employeurs avaient été déposées sur le portail national de la fonction publique pour demander des allocations d’assurance-chômage à la fin de 2021. Plus de 12,93 millions de travailleurs avaient reçu des allocations conformément aux textes juridiques en la matière.

Le directeur du Centre des technologies de l’information de la VSS, Lê Nguyên Bông, a déclaré que pour suivre la tendance mondiale et la stratégie nationale de transformation numérique, la VSS a développé un système informatique qui atteint les normes internationales, visant à mieux servir les particuliers et les entreprises.

L’agence a achevé la délivrance de numéros de sécurité sociale à environ 97 millions de personnes, dont près de 86 millions de titulaires de la carte d’assurance maladie. Le système de base de données d’assurance maladie de la VSS a connecté ses antennes à plus de 12.600 prestataires de services de santé et à plus d’un demi-million d’organisations et d’entreprises dans tout le pays.

Application mobile "VssID - Bao hiem xa hoi so". Photo : baohiemxahoi.gov.vn

Le lancement d’une application mobile "VssID - Bao hiem xa hoi so" (Sécurité sociale numérique) l’année dernière marque un autre pas en avant de la VSS pour stimuler les réformes de l’administration publique et l’utilisation des technologies de l’information, contribuant à la construction de l’e-gouvernement.

L’application mobile a été installée par près de 30 millions d’utilisateurs après un an, leur permettant non seulement de gérer et de suivre les dossiers des régimes d’assurance auxquels ils souscrivent, mais également de faire des demandes en ligne.

La VSS a été considérée comme une des plus performantes dans la construction de l’e-gouvernement. L’année dernière, elle s’est classée quatrième dans l’indice des TIC du Vietnam pour les ministères et les agences ministérielles qui fournissent des services publics.

Elle a également reçu des prix de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et de l’Association de la sécurité sociale de l’ASEAN (ASSA) pour ses efforts exceptionnels dans l’application des technologies de l’information. – VNA