Jakarta (VNA) – La secrétaire générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman, a loué le Vietnam pour ses contributions actives et importantes à l’AIPA.

Photo: VNA

Le Vietnam a apporté de nombreuses contributions importantes à l’AIPA en général et à l’AIPA-44 en particulier, a-t-elle dit à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion de la 44e Assemblée générale de l’AIPA (AIPA-44) en Indonésie.En tant qu’un acteur actif des réunions de l’AIPA, le Vietnam n’a cessé d’offrir des commentaires constructifs et des initiatives visant à améliorer l’efficacité et la pertinence de l’AIPA, a-t-elle précisé.L’AIPA-44 réunira du 5 au 11 août à Jakarta les dirigeants des parlements membres, dont le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, sur le thème "Parlements réactifs pour une ASEAN stable et prospère".Le thème de l’AIPA-44 non seulement guidera les débats sur divers problèmes émergents dans la région, mais s’attendra également à ce que les résultat des débats deviennent des intrants stratégiques pour renforcer les efforts des gouvernements en vue de créer une ASEAN qui reste pertinente, tout en récoltant des dividences de son potentiel de croissance économique, a-t-elle fait savoir.Pour l’AIPA-44, le Vietnam a activement proposé trois projets de résolution sur la transformation numérique dirigée par les femmes et pour les femmes; la promotion de l’innovation, du transfert, de l’application et du développement de la science et de la technologie pour une croissance et un développement durables; et la promotion de l’adoption des directives de l’ASEAN sur l’investissement responsable dans les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la sylviculture.Ces projets de résolution proposés par le Vietnam visent à relever les principaux défis régionaux et à promouvoir la coopération entre les parlements membres de l’AIPA, montrant l’empressement du pays de promouvoir l’innovation, de développer la science et la technologie, et la transformation numérique centrée sur les femmes, a-t-elle indiqué.Selon la secrétaire générale de l’AIPA, en tant que pays avec la plus grande part des femmes députées siégeant à l’Assemblée nationale, le Vietnam est devenu l’un des leaders dans la promotion de la participation politique des femmes dans la région.Cet engagement est conforme aux initiatives existantes des Femmes parlementaires de l’AIPA (WAIPA) visant à promouvoir le leadership et la résilience des femmes par la participation politique, qui seront mises en œuvre au cours de cette année, a-t-elle poursuivi.En tant qu’hôte du 14e Caucus de l’AIPA, l’Assemblée nationale du Vietnam a sorti la publié publication "Promouvoir l’adoption des directives de l’ASEAN sur l’investissement responsable dans l’alimentation, l’agriculture et la sylviculture: un guide pratique pour les parlementaires de l’ASEAN" à soumettre à l’AIPA-44.En répondant à ces préoccupations urgentes, le Vietnam contribue aux objectifs généraux de l’AIPA-44 en fournissant des mesures parlementaires efficaces pour rendre les parlements de l’ASEAN plus réactifs, a-t-elle plaidé.À l’AIPA-44, je suis convaincue que le Vietnam jouera de nouveau un rôle important dans la promotion des débats et le façonnage des résultats de cette édition, a déclaré la secrétaire générale de l’AIPA.La participation active et les contributions constructives du Vietnam aux réunions de l’AIPA, y compris l’AIPA-44, démontrent l’engagement du Vietnam à l’élévation de la portée de l’AIPA, ainsi que le dévouement du Vietnam aux principes et aux objectifs de cette organisation, a-t-elle conclu. – VNA