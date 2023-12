Hanoï, 26 décembre (VNA) – Des experts, gestionnaires et artisans se sont penchés sur la préservation du patrimoine culturel immatériel au Vietnam au cours des 20 dernières années lors d'un atelier à Hanoï le 26 décembre.

Lors de l'atelier. Photo : VNA

L'événement a été organisé conjointement par l'Association vietnamienne du patrimoine culturel et le service de la Culture et des Sports de Hanoï, à l'occasion du 20e anniversaire de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Convention de 2003). Le Vietnam a été l'un des 30 premiers pays à adhérer à cette importante convention internationale le 5 septembre 2005.Les participants ont déclaré que le Vietnam était l'un des premiers pays à inclure les questions relatives au patrimoine culturel immatériel dans leurs lois sur le patrimoine culturel, ce qui, selon eux, a contribué de manière significative aux réalisations en matière de préservation du patrimoine culturel au cours des 20 dernières années et à l'équilibre entre les activités de conservation et de promotion.Nong Quoc Thanh, directeur adjoint du Département du patrimoine culturel du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que le Vietnam était le premier pays à demander au Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de retirer un élément du patrimoine de la Liste des biens culturels immatériels et des patrimoines culturels nécessitant une sauvegarde urgente, faisant référence au cas du chant Xoan, un genre de musique folklorique au Vietnam.Soulignant les efforts conjoints dans la protection du patrimoine culturel au Vietnam, le responsable a affirmé qu'en tant que membre du Comité intergouvernemental pour la période 2022-2026, le Vietnam continuerait à partager son expérience, à déployer davantage d'efforts et à promouvoir sa responsabilité dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.Les participants ont également formulé des propositions visant à améliorer l'efficacité de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Vietnam, notamment des ajustements et des compléments à la loi sur le patrimoine culturel.Le Vietnam possède un total de 15 éléments du patrimoine culturel immatériel reconnus par l'UNESCO.Quelques exemples incluent le Nha Nhac - Musique de cour vietnamienne, l'Espace de la culture Gong, les chansons folkloriques Quan Ho Bac Ninh, le chant Ca Tru (chant des courtisanes) et le festival Giong des temples Phu Dong et Soc.- VNA