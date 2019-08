La sauce pimentée Chinsu est utilisée avec divers plats. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – La sauce pimentée de marque Chinsu a officiellement débarqué sur le marché japonais lors d’une Journée de la cuisine vietnamienne (Vietnam Food Day) tenue le 3 août à Osaka.

L’événement a marqué le fait que ce produit était autorisé à l'importation sur le marché japonais.

S'exprimant lors de la Journée de la cuisine vietnamienne, le directeur général adjoint de Masan Consumer Pham Hong Son a déclaré que le Japon était un marché très potentiel. Après de longues années d’étude sur la cuisine et les goûts des Japonais, la société Masan Consumer a développé avec succès une sorte de sauce pimentée destinée spécifiquement à ce marché.

Pham Hong Son a exprimé sa conviction que l’exportation de la sauce pimentée en question, de la sauce de poisson Nam Ngu et du café instantané Vinacafé BH vers le Japon constituerait une avancée pour développer les marques des biens de consommations vietnamiens sur les marchés étrangers.

Actuellement, Masan Consumer est le leader du marché vietnamien de la sauce pimentée avec une part de marché de 55%. La société cherche à augmenter ses exportations vers de grands marchés potentiels tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine et l’Australie, a-t-il fait savoir.



La sauce pimentée Chinsu est l'un des produits stratégiques de Masan Consumer et sera développée à l’échelle internationale, a indiqué Pham Hong Son, ajoutant que Chinsu a pour objectif de devenir l’une des 10 marques de sauce pimentée les plus puissantes du monde d’ici 2030.



Makoto Ryoke, responsable du Département de la santé publique et des affaires médicales d’Osaka, a déclaré que le Vietnam et le Japon recelaient de nombreuses similitudes dans la culture gastronomique. Il a vivement apprécié le fait que les produits de Masan Consumer avaient passé les procédures phytosanitaires très exigeantes du Japon.

Selon Masan Consumer, outre l’exportation vers le Japon, la société vendra largement la sauce pimentée Chinsu au goût japonais sur le marché domestique, afin d’offrir aux consommateurs vietnamiens la possibilité de découvrir de nouveaux goûts. –VNA