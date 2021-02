Prise de la température corporelle. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La santé des 13 Vietnamiens touchés par le coronavirus au Cambodge reste stable, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Vietnam, Le Thi Thu Hang, lors d'une conférence de presse périodique tenue le 25 février à Hanoï.



Les représentations du Vietnam au Cambodge sont en contact avec les autorités locales pour vérifier les informations et demander l'aide et la garantie des droits et intérêts légitimes de ces personnes, a indiqué Mme Hang.



Une fois confirmés, ces patients ont été hospitalisés à Phnom Penh et dans la province de Kandal pour recevoir des traitements sanitaires, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que face à la situation au Cambodge, les représentations du Vietnam maintenaient des contacts avec la communauté des Vietnamiens dans ce pays pour avoir les informations concernées et l’encourager à respecter pleinement les mesures anti-épidémiques.



Les lignes téléphoniques de protection des citoyens de l'ambassade du Vietnam à Phom Penh et du Département des affaires consulaires du ministère vietnamien des Affaires étrangères sont toujours prêts à recevoir des informations demandant une assistance, a-t-elle assuré. -VNA