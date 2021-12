Photo : dulichvietnam.com.vn

Hanoï (VNA) – Le secteur touristique vietnamien montre des signes de reprise après une longue interruption due à la pandémie de COVID-19.

Après presque deux mois depuis la relance des activités touristiques, le nombre de visiteurs à Da Lat, dans la province de Lam Dong sur les Hauts plateaux du Centre, a progressivement augmenté, notamment le week-end.

Photo : Vinpearl

L'île de Phu Quoc, dans la province méridionale de Kien Giang, est actuellement dans la plus belle saison de l'année, avec un climat frais et agréable, idéal pour les activités touristiques et de divertissement, attirant de nombreux touristes nationaux et internationaux.

Selon le directeur du Service du tourisme de Kien Giang, Bui Quoc Thai, la province a accueilli environ 300.000 visiteurs en novembre, soit 10 fois plus que le mois précédent, dont 290 000 à Phu Quoc, grâce à l'application du programme "passeport vaccinal" aux visiteurs internationaux et de la réglementation pour s'adapter à la pandémie dans la "nouvelle normalité".

Les voyageurs nationaux et étrangers sont satisfaits de l'environnement à Phu Quoc. Les efforts anti-pandémie ont porté des fruits, a-t-il souligné. De même, les entreprises touristiques locales fournissent des services avec une stratégie d'adaptation sûre.

Les localités et les entreprises doivent renforcer les liens entre les destinations, les compagnies aériennes, les hôtels, entre autres, afin de développer des programmes et produits touristiques sûrs et attrayants, ont évalué les experts. -VNA