La saison des lucioles à Cuc Phuong

Le parc national de Cuc Phuong se trouve à 120 km au sud-ouest de Hanoï. À cheval sur les provinces de Hoà Binh, Ninh Binh (Nord) et Thanh Hoa (Centre), le parc national est situé à 60 km de la mer et couvre une superficie de plus de 25.000 ha. Sa forêt primitive a été découverte en 1960. Cuc Phuong est inscrit sur la liste des parcs nationaux depuis 1962. Il abrite la grotte Dan Dan, la grotte de l’homme ancien, une source thermale à 38°C, un parashoréa et un pancovier centenaires, hauts de 50 à 70 m. Photo: vnexpress