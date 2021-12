Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les localités russes souhaitent et restent prêtes à renforcer davantage une coopération efficace avec Hô Chi Minh-Ville et les localités du Sud du Vietnam, a déclaré à la presse mercredi 29 décembre le nouveau consul général de Russie à Hô Chi Minh-Ville, Timur Sadykov.

Le consul général de Russie à Hô Chi Minh-Ville, Timur Sadykov. Photo : VNA



Sadykov a ajouté que la Russie considérait les relations entre les localités vietnamiennes et russes comme un facteur important dans le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.



Plus précisément, la République du Tatarstan (Russie) et la capitale Moscou ont exprimé leur intérêt à établir des liens de coopération avec la ville de Thu Duc à Hô Chi Minh-Ville dans les domaines de la haute technologie, de la science et de l’éducation.



Dans un avenir proche, le consulat général de Russie à Hô Chi Minh-Ville lancera également des activités pour renforcer les liens entre la République de Mordovie et la ville de Cân Tho, la province de Koursk et la province de Ninh Binh, la province de Svedlovsk et la province de Dông Nai, et la République du Tatarstan et la province de Kiên Giang.

Le consul général a salué les liens entre Hô Chi Minh-Ville et Saint-Pétersbourg comme un modèle exceptionnel de coopération décentralisée entre la Russie et le Vietnam.

Il s’est également engagé à faire de son mieux pour resserrer davantage les liens entre la Russie et Hô Chi Minh-Ville et les localités du Sud, apportant ainsi des avantages pratiques aux deux peuples. – VNA