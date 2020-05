Hanoï (VNA) - La société de commerce d'import-export Au Viet My, basée à Ho Chi Minh-Ville, a conclu un accord de 100 millions de roubles (plus de 1,3 million de dollars) pour acheter des poupées gigognes russes.



L'accord avec la société Kotovsky Tumblers dans la province russe de Tambov, est le premier contrat majeur sur les exportations du jouet russe traditionnel vers le marché vietnamien.



L'agence de presse russe Interfax a cité Dmitry Fedorov, directeur général adjoint de Kotovsky Tumblers, disant que l'accord se déroulerait en plusieurs phases et serait achevé d'ici juin 2021. Il a ajouté que le premier lot de 307 poupées gigognes serait envoyé au Vietnam le mois prochain.



La mise en œuvre du contrat se fait par le biais du centre d'exportation russe au Vietnam en collaboration avec le centre de soutien à l'exportation de la province de Tambov.



La coopération russo-vietnamienne continue de se développer malgré la pandémie de COVID-19, selon centre d'exportation russe au Vietnam. Les entreprises vietnamiennes ont besoin de rechercher des partenaires russes spécialisés dans la fourniture des produits alimentaires, du papier, des métaux et de la pétrochimie.



Les statistiques du centre ont montré que le Vietnam a acheté des produits non énergétiques et non combustibles d'une valeur de 562 millions dollars de Russie en 2019. -VNA