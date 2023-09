Raffinerie de pétrole Rosneft dans la ville de Gubkinsky, Sibérie occidentale (Russie). (Photo : AFP/VNA)

Moscou, 5 septembre (VNA) - Les entreprises énergétiques russes pourraient accéder au marché de l'ASEAN pour une valeur annuelle d'environ 170 milliards de dollars, selon le président du Conseil d'affaires Russie-ASEAN, Ivan Polyakov.Lors du Sommet d’affaires et d’investissements de l'ASEAN, tenu à la veille du 43e Sommet de l'ASEAN, il a déclaré que la plate-forme collective de sécurité énergétique des États membres de l'ASEAN et de la Russie créerait des opportunités pour les entreprises russes d'accéder à ce marché, en ajoutant des statistiques sur les importations/exportations et les investissements dans les projets régionaux montrent que le chiffre d'affaires du marché énergétique de l'ASEAN est estimé entre 300 et 400 milliards de dollars par an.Le fonctionnement de la plateforme présente un grand intérêt pour tous les pays de la région car il permet de mettre en œuvre des approches spécifiques dans la réalité, et pas seulement sur le papier, en vue de renforcer la sécurité énergétique.Selon Ivan Polyakov, la plateforme collective de sécurité énergétique Russie-ASEAN est un ensemble complexe de mécanismes destinés à soutenir les délibérations sur la stratégie énergétique correcte depuis plus de 30 ans.Il soutient un niveau rationnel d’offre et de demande, le développement des infrastructures, la continuité de l’approvisionnement énergétique et la sécurité énergétique régionale, avec le développement de programmes d’énergies nettes zéro et alternatives, couvrant principalement l’énergie nucléaire, l’hydrogène et l’énergie solaire.Le responsable a ajouté que le programme international d'éducation et de recherche «Mise en œuvre du paysage énergétique changeant», avec la participation des parties russes, constitue un aspect important du fonctionnement de la plateforme collective de sécurité énergétique Russie-ASEAN.Dans le cadre du programme, des spécialistes de l'énergie des ministères concernés des pays de l'ASEAN, ainsi que des sociétés énergétiques et des centres de recherche, se rendront en Russie pour suivre une formation sur place visant à élargir les liens économiques, scientifiques et technologiques, à établir des contacts d'affaires et à organiser ensuite des activités de projet. - VNA