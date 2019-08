Photo de famille des délégués participant à la Journée de l’ASEAN. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion du 52e anniversaire de la fondation de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les ambassades des pays membres du bloc en Russie ont organisé le 29 août à Moscou "La Journée de l’ASEAN".



Lors de la cérémonie, l’ambassadeur de la Thaïlande, Thanatip Upatising, président tournant du Comité de l’ASEAN en Russie, a passé en revue des acquis de l’ASEAN ces derniers temps, tout en appréciant les relations Russie – ASEAN.



Il a souligné que 2019 était une année très significative pour les relations Russie – ASEAN, notamment après la dernière rencontre à Bangkok entre les ministres des Affaires étrangères des pays aséaniens et de la Russie, laquelle avait ouvert une nouvelle période pour réaliser le plan d’action de coopération ASEAN – Russie, ainsi que le protocole d’accord de coopération entre l’ASEAN et l’Union économique eurasiatique (EAEU).



A cette occasion, l’ambassadeur thaïlandais a remercié le ministère russe des Affaires étrangères, le Conseil d’affaires Russie – ASEAN, des académies et instituts de recherche… pour leurs contributions à l’approfondissement du partenariat stratégique Russie – ASEAN, ainsi qu’à la consolidation de la confiance entre les deux parties.



De son côté, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Igor Morgulov a souligné que le développement de coopération avec l’ASEAN était l’un des priorités dans la politique extérieure de la Russie.



Au cours des 20 dernières années, l’ASEAN est devenue un partenaire fiable face aux questions mondiales et dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région Asie-Pacifique.



Selon Igor Morgulov, la Russie respecte les principes de l'ASEAN. L’établissement du partenaire stratégique est donc une étape spécifique qui aide à approfondir les relations au sein de l’Organisation des Nations Unies et des organisations internationales, contribuant à l’accélération de l'intégration et au renforcement de la connexion entre les pays européens et d'autres pays et associations multilatérales. Cela permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération ASEAN- EAEU et ASEAN - l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).



L'une des priorités de la Russie en tant que président de l'OCS pour la période 2019-2020 est la coopération étroite avec les associations, notamment l'ASEAN. Igor Morgulov a souligné que ce dynamisme répondait à l’attention des deux organisations, contribuait à assurer la stabilité et la sécurité de la région Asie-Pacifique, en s'attaquant aux problèmes de développement durable dans toute la région. -VNA