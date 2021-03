Le mausolée du Président Hô Chi Minh, une destination incontournable de Hanoï. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Commandement de protection du Mausolée du Président Hô Chi Minh, l'Institut national des études scientifiques sur les plantes médicinales et huiles essentielles et le Centre de Recherche biomédicale de Russie ont approuvé le 18 mars des contenus de coordination d’ici à 2025 pour protéger en toute sécurité la dépouille du Président Hô Chi Minh et la maintenir en bon état.

Lors d’une réunion en ligne, des experts de l'Institut national des études scientifiques sur les plantes médicinales et huiles essentielles et du Centre de Recherche biomédicale de Russie ont affirmé être prêts à à aider leurs homologues vietnamiens à bien remplir leur tâche politique spéciale.

La préservation à long terme de la dépouille mortelle du Président Hô Chi Minh a pour objectif de graver dans le cœur de chaque Vietnamien son nom, son œuvre et ses grands mérites à la Patrie. C’est un symbole de la solidarité et de la réunification nationale.



Le Mausolée du Président Hô Chi Minh, la place de Ba Dinh, la zone des vestiges du Palais présidentiel, le Musée du Président Hô Chi Minh sont les endroits fréquentés toujours par des Vietnamiens et des amis étrangers en visite au pays. C’est aussi les endroits où se déroulent de nombreux événements politiques importants du pays.



Ces 52 dernières années, sous la direction du Parti et de l'État vietnamiens, avec l’assistance du Parti, de l’État et du peuple soviétiques d’hier et des experts russe d’aujourd’hui, les cadres et les soldats de la 69e Division, connue aujourd’hui sous le nom de Commandement de la protection du Mausolée du Président Hô Chi Minh, et le Comité de gestion du mausolée, ont mené à bien leur mission de conserver la dépouille mortelle du Président Hô Chi Minh et d’accueillir les délégations venus de lui rendre hommage. -VNA