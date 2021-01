Des responsables du Département de l'information et de la communication et de Hô Chi Minh-Ville visitent une exposition ouverte le 9 janvier à l'occasion du 5e anniversaire de la création de la rue des livres. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville, 9 janvier (VNA) - Une série de programmes culturels et artistiques ont lieu dans la rue des livres de Hô Chi Minh-Ville, dans le premier arrondissement, pour célébrer le 5e anniversaire du lieu et promouvoir la culture de la lecture au sein de la communauté.

Plusieurs expositions de livres ont lieu sur le site du 9 au 18 janvier. Des livres rares et des best-sellers d’écrivains vietnamiens et étrangers sont exposés, ainsi que des remises sur de nombreux livres et bandes dessinées pour enfants, publiés par les principaux éditeurs du pays tels que Kim Dong, Phuong Nam et Nha Nam.



Les lectures de livres mettront en vedette des anciens et de jeunes écrivains qui parleront de leur écriture.



Les visiteurs et les lecteurs sont encouragés à envoyer des photos et des écrits sur leurs sentiments et leurs opinions sur la rue, à l’organisateur de l’événement, la compagnie de la rue des livres de Hô Chi Minh-Ville.



La rue des livres de Hô Chi Minh-Ville est devenue une destination culturelle pour les touristes après cinq ans de fonctionnement, a déclaré Le Hoang, directeur de la compagnie et vice-président de l’Association des maisons d’édition du Vietnam.



Ouvert en 2016, la rue du livre compte des dizaines d’étals de livres de plus de 25 éditeurs. Plus de 3,5 millions de livres sur différents sujets, dont 57.000 nouveaux titres, ont été vendus et 11,5 millions de personnes ont visité la rue.



Plusieurs centaines d’événements de signature de livres et de programmes d’échanges culturels et d’expositions, attirant les principaux éditeurs, distributeurs et agences nationaux et étrangers, ont été organisés dans la rue.



Nguyên Minh Nhut, directeur de la Maison d’édition Tre (Jeunesse), a déclaré qu’il était nécessaire de promouvoir la culture de la lecture. Les rues des livres devraient être développées en tant que sites touristiques au service des résidents et des visiteurs.



En juillet, le Salon du livre d’enfance de Hô Chi Minh-Ville sur le thème «Ouvrez le livre - Construisez le rêve» dans la rue a attiré près de 6.000 personnes.



L’événement de six jours a offert plus de 10.000 exemplaires de livres d’auteurs locaux et étrangers, principalement de la littérature et des bandes dessinées, provenant de 20 éditeurs et distributeurs locaux.



Il comprenait une exposition de 40 peintures représentant les pensées d’enfants vietnamiens sur la vie pendant la pandémie de Covid-19. Des lectures et des critiques de livres, ainsi qu’un coin pour les enfants, étaient également inclus. – VNA