Photo:qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Le secteur bancaire devrait prendre des mesures plus drastiques pour restructurer les établissements de crédit en association avec le règlement des créances douteuses afin de contribuer à freiner l'inflation et à stabiliser les facteurs macro-économiques.

Selon la Banque d'État du Vietnam (BEV), au 15 juin, l'encours de crédit de l'économie avait atteint plus de 523,9 milliards de dollars, en hausse de 3,36% par rapport à fin 2022 et de 8,94% en glissement annuel.

La BEV maintient la mise en œuvre drastique des tâches et solutions mentionnées dans le projet de restructuration des établissements de crédit associés au règlement des créances irrécouvrables pour la période 2021-2025. Pendant ce temps, les banques commerciales publiques continuent de jouer un rôle dominant dans le système des établissements de crédit en termes de taille du capital, d'actifs, de mobilisation du capital et de crédit.

Photo: VNA

Le sous-gouverneur permanent de la BEV, Dao Minh Tu, a déclaré que le secteur bancaire avait continuellement mis en œuvre tous les mécanismes et politiques; et s'efforçait autant que possible d'assurer le succès de sa tâche politique de contrôle de l'inflation, de stabilisation de la macro-économie et de soutien des entreprises pour surmonter les difficultés, et de promouvoir son rôle en tant qu'une agence de gestion de l'État pour assurer le fonctionnement sûr et sain du système des établissements de crédit ; de restructurer progressivement les établissements de crédit peu performants pour limiter les pertes.

Actuellement, il existe quatre banques aux performances médiocres soumises à une restructuration et à un transfert obligatoires, à savoir la Banque commerciale par actions Dong A (DongA Bank), la Banque de construction du Vietnam (CBBank), la Banque commerciale par actions Dai Duong (OceanBank) et la Banque commerciale par actions Global Petro (GPBank). Quant à la Banque commerciale par actions de Saigon (SCB), fin octobre 2022, la BEV a placé cet établissement de crédit sous contrôle spécial.

La gouverneure de la BEV, Nguyen Thi Hong, a déclaré que la restructuration des banques aux performances médiocres était une question très difficile à gérer. Restructurer une telle banque dans des conditions normales est déjà très difficile, et c'est encore plus difficile dans les conditions actuelles, a-t-elle ajouté.

Selon les experts, la restructuration des établissements de crédit associée au règlement des créances douteuses doit viser l'objectif le plus élevé de rendre le marché financier et monétaire sain et d'améliorer la capacité de gouvernance de ces établissements, conformément au droit et aux pratiques internationales.

En outre, une attention particulière devrait être portée au contrôle et au traitement des créances douteuses dans le contexte d'activités économiques en déclin et de difficultés de production et de commercialisation qui se posent pour les entreprises.

Il est nécessaire de continuer à renforcer l'inspection et la surveillance pour se concentrer sur le traitement efficace des banques commerciales inefficaces, assurer la liquidité et la sécurité du système, et se concentrer sur le traitement des créances douteuses existantes et la prévention de nouvelles.-VNA