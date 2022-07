Un coin de la ville d'Ha Long, à Quang Ninh. (Photo : quangninh.gov.vn)

Quang Ninh (VNA) - La Résolution N° 54-NQ/TW du Bureau Politique a contribué à changer la physionomie de la province de Quang Ninh, en particulier a créé les conditions favorables pour que cette localité devienne une pôle de croissance de la région et de tout le pays dans le futur.

C’est ce qu'a déclaré le 11 juillet Tran Tuan Anh, président de la Commission économique du Comité central du Parti, lors de la réunion bilan de la mise en œuvre de la Résolution No 54-NQ/TW sur le développement socio-économique et la garantie de la défense et la sécurité dans le delta du fleuve Rouge jusqu'en 2010 et l'orientation 2020.

Quang Ninh doit continuer à promouvoir son potentiel pour devenir une localité typique dans tous les aspects. La province doit valoriser et mieux exploiter sa situation géographique et géoéconomique pour un développement rapide et durable associé au développement humain..., a-t-il ajouté.

Mettant en œuvre ladite Résolution, Quang Ninh a développé son économie suivant l’orientation durable ; restructuré son économie ; renouvelé les modèles de croissance ; amélioré la qualité de sa croissance, la productivité du travail et la compétitivité de son économie. Les objectifs et indices de la Résolution ont été concrétisés en programmes et plans tout en associant la croissance économique au bien-être social, à la protection de l'environnement et à la résilience au changement climatique ; au maintien de la défense et la sécurité nationales et à la garantie de l'ordre et la sécurité sociale.

Pour la période 2005 – 2020, Quang Ninh a atteint une croissance économique moyenne de 10 à 12%/an. En 2021, malgré l'épidémie de COVID-19, cette localité a maintenu toujours une croissance à deux chiffres, de 10,28%, soit la deuxième du pays après Hai Phong.

Son Produit intérieur brut régional (GRDP) par habitant en 2021 a atteint 176,32 millions de dongs/personne, soit 15 fois plus qu'en 2005 (11,53 millions de dongs/personne), continuant à maintenir sa position de leader dans le delta du fleuve Rouge. Sa structure économique évolue vers le développement durable avec l’augmentation de la part du secteur des services et la réduction progressive de celui l’industrie et de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

En outre, Quang Ninh est toujours dans le groupe des provinces et des villes qui contribuent le plus au budget national.

De même, la réforme administrative, l'environnement d'investissement et la compétitivité provinciale ont été continuellement améliorées. Depuis 2013, Quang Ninh a maintenu 9 années consécutives sa position dans le groupe des 5 provinces et villes ayant la meilleure qualité de gestion économique de l'indice de compétitivité au niveau provincial (PCI). En matière d'Indice de réforme de l'administration publique (PAR INDEX), en 2021, Quang Ninh s’est classée 2e sur les 63 provinces et villes du pays après 4 années consécutives (2017-2020) à la première place…

Quang Ninh est considérée comme une localité dotée d'infrastructures de transport relativement complètes à l'échelle nationale avec un aéroport international, une autoroute et un réseau portuaire moderne. Ses infrastructures de transport modernes, pratiques, assurant une connexion plus rapide dans la région et dans le monde, ont rapidement montré leur efficacité et favorisé le développement socio-économique de la province.

Quang Ninh est aussi l’une des localités les plus attractives du Vietnam aux yeux des investisseurs. Réputée pour sa réforme administrative, elle se maintient toujours en tête des classements en matière de compétitivité provinciale, de satisfaction en termes de services administratifs, d’efficacité de l’administration ou encore de niveau d'application des technologies de l’information.

Quang Ninh est une localité dynamique, ayant une croissance forte et intégrale, confirmant sa position importante dans le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité dans le Nord-Est du pays. -VNA