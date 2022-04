Réserve de biosphère mondiale de Nui Chua. Photo: VNA

Ninh Thuan (VNA) - Le Comité populaire de la province de Ninh Thuan a organisé le 14 avril une cérémonie pour recevoir le certificat de l'UNESCO sur l’inscription du site Nui Chua au Réseau mondial des réserves de biosphère.

La province a également obtenu à cette occasion un certificat du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme classant la baie de Vinh Hy au site naturel national.

Selon les dirigeants de Ninh Thuan, la réserve de biosphère de Nui Chua s’étend sur une superficie totale de plus de 106.600 hectares. Elle est une convergence des trois espaces forestiers, marins et semi-désertiques, comprenant des écosystèmes riches et diversifiés.

La flore d’ici se compose d’environ 1.500 espèces, dont 54 espèces sont répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge mondial - UICN. La faune est également très riche avec au moins 756 espèces d'animaux forestiers, plus de 350 espèces de coraux, des centaines d'espèces maritimes. Nui Chua est également un endroit rare sur le continent où les tortues marines viennent pondre chaque année et sont strictement protégées.

L'une des particularités de Nui Chua est que cette région a un climat sec et chaud, semblable à de nombreux endroits en Afrique (la température la plus élevée est d'environ 42 degrés Celsius). Le climat rigoureux et la topographie diversifiée créent un modèle standard de l'écosystème de forêt sèche le plus typique et unique du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est.

Un représentant du ministère des Affaires étrangères remet le certificat de l'UNESCO au Comité populaire de la province de Ninh Thuan. Photo: VNA

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial, Le Huyen, a déclaré que dans les temps à venir, Ninh Thuan continuerait à lancer des programmes et des solutions pour protéger et restaurer des écosystèmes forestiers et marins, des espèces animales et végétales rares. Ninh Thuan crée des conditions propices au développement d’une économie verte et à l’adaptation au changement climatique, a-t-il souligné. -VNA