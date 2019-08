La Corée du Sud, premier marché à l’export des céphalopodes du Vietnam. Photo d’illustration/zing

Hanoi (VNA) - La République de Corée est le 1er marché à l’export de calmars et pieuvres du Vietnam, représentant 42% des exportations de ces produits au cours des 7 premiers mois de 2019.



Selon l’Association des transformateurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), entre janvier et juillet, les exportations nationales de céphalopodes ont atteint 341 millions de dollars, en baisse de 3% en glissement annuel, dont 166 millions de calmars et 176 millions de pieuvres.



D’après la VASEP, le carton jaune imposé par la Commission européenne à l'encontre de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a considérablement affecté les exportations nationales de produits aquatiques vers l’Union européenne (UE), en particulier au premier trimestre.



Les exportations de calmars et pieuvres vers l'UE au premier semestre ont chuté de 14%. Mais en juillet, elles ont augmenté de 12%.



La Corée du Sud demeure le premier débouché des calmars et pieuvres du Vietnam, avec 120 millions de dollars au cours des 7 premiers mois, +9% en un an, représentant 42% du total. Cependant, ces derniers mois, des signes de baisse ont été observés, notamment, -29% en juin et -12% en juillet.



Le Japon est le 2e marché à l’export avec 87,3 millions de dollars en 7 mois, + 9% sur un an et représentant 26% du total.



Si les États-Unis ont augmenté de 60% leurs importations de céphalopodes du Vietnam, ils ne représentent que 2,5% du total. -CPV/VNA