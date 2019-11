Le président sud-coréen Moon Jae-in (droite) et le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad. Photo: Yonhap News



Séoul (VNA) – Le président sud-coréen Moon Jae-in et le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad ont convenu de porter les relations des deux pays au niveau de partenariat stratégique en 2020.

Lors de leur entretien tenu le 28 novembre à Séoul, les deux dirigeants ont déclaré leur satisfaction devant les résultats de la coopération bilatérale dans divers domaines tels que les industries de pointe, l'énergie, les projets d'armement, la santé et l'environnement.

Le président Moon Jae-in a suggéré des efforts concertés pour une « synergie de coopération politique » solidifiée en harmonisant sa “Nouvelle politique vers le Sud” (New Southern Policy) et la politique « Regard vers l'Est » (Look East policy) de la Malaisie.

Les deux dirigeants sont parvenus à un accord de principe dans l’objectif de porter les relations République de Corée-Malaisie au niveau de partenariat stratégique à l’occasion du 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2020.

Ils se sont mis d’accord sur la nécessité de mettre en place un accord de libre-échange permettant d’accélérer la « solidarité économique » entre les deux pays.

Ils ont également convenu de poursuivre leurs efforts en vue de la signature d'un accord « de haut niveau et mutuellement avantageux » sur la base des négociations pertinentes menées jusqu'à ce jour.

Moon Jae-in a demandé un appui indéfectible de la Malaisie et sa coopération dans le cadre du processus de paix dans la région.

Après leur entretien, le président sud-coréen Moon Jae-in et le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad ont assisté à la cérémonie de signature de quatre protocoles d’accord visant à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines des technologies de l'information et de la communication (TIC), du gouvernement numérique, de la santé et de la science médicale ainsi que de la gestion de l’eau et du traitement des eaux usées. -VNA